Genieten! Bekijk hier de twee schitterende goals van Oranje tegen Turkije

LIVE | Memphis Depay schittert met hattrick tegen tien man Turkije, Van Gaal gunt Rensch zijn debuut

22:15 Oranje is uitstekend begonnen aan de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije, dat in maart nog met 4-2 te sterk was in Istanboel. Memphis Depay schittert met een hattrick en een assist. Volg het duel in ons liveblog! • Stadion: Johan Cruijff Arena • Arbiter: Daniele Orsato uit Italië