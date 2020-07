Genk-doelman die tegen FC Utrecht keepte positief getest op het coronavirus

In het kader van het protocol van de Pro League, de Belgische competitie, werden coronatesten afgenomen bij de selectie van KRC Genk. Daaruit kwam één positieve test: die van doelman Vandevoordt. Alle andere spelers en stafleden hebben negatief getest. Daarop werd de doelman direct uit de groep gehaald en zeven dagen in quarantaine gezet. KRC Genk laat weten dat het trainingskamp van de club verder gaat, zoals gepland. De club uit Genk is op trainingskamp in Zeeland en oefende gisteren nog tegen FC Utrecht. Vandevoordt verdedigde toen negentig minuten lang het doel van de Belgische formatie. Het oefenduel eindigde in 3-3. Bij FC Utrecht scoorden Gyrano Kerk, Shawn Adewoye (eigen goal) en Simon Gustafson. Bij de Belgen waren Cyriel Dessers, Paul Onuachu en Luca Oyen trefzeker.

Situatie België

Er is in België sprake van een stijgend aantal coronabesmettingen en premier Sophie Wilmès heeft dan ook laten weten dat er voorlopig niet meer fans welkom zijn bij voetbalwedstrijden dan nu het geval is. Het was de bedoeling het aantal toeschouwers bij indoorwedstrijden te verhogen van 200 naar 400 en bij wedstrijden in de buitenlucht van 400 naar 800. Voetbalclubs zouden op elk apart tribunedeel een groep fans mogen verwelkomen, maar dat gaat nu ook niet door. ,,We trekken de limieten voor evenementen met publiek niet op. Vanaf 1 september kan dat misschien wel opnieuw, op voorwaarde dat de regels strikt worden nageleefd en dat iedereen een mondmasker draagt. De ontwikkeling van het virus hangt hier natuurlijk ook mee samen”, aldus premier Sophie Wilmès. De Belgische voetbalcompetitie begint zaterdag 8 augustus.