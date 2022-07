Georginio Wijnaldum aangeboden bij Milan en Roma, Kevin Strootman kan naar Verona

Dit moet je weten als je werkt naast school of studie

Vakkenvullen, friet bakken of werken bij het animatieteam op de camping. Het is zomer, dus tijd voor vakantiebaantjes. Voor jonge werknemers tot 21 jaar gelden wel net wat andere regels dan voor volwassenen. Hier moet je op letten als je een vakantie- of bijbaan hebt.

8:43