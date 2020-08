Gerbrands: Een nieuwe cultuur creëren kan alleen als je helemaal doorpakt

Een compleet andere technische staf onder leiding van Roger Schmidt probeert momenteel in Duitsland om 29 PSV’ers in topvorm te krijgen. Nou ja, bijna een compleet andere staf. ,,We hebben geprobeerd een volledig nieuwe cultuur te creëren en dat kan alleen als je een keer helemaal doorpakt”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV langs het veld bij hotel-residentie ‘Klosterpforte’.

Aanpak

,,Eens in de zoveel jaren gebeurt zoiets een keer bij een voetbalclub”, geeft de topman aan. Hij ziet ondertussen toe hoe de spelers van PSV na een intensieve middagtraining direct sushi aangereikt krijgen van chef-kok Kevin Daems (26), die is overgenomen van wielerformatie Quick Step. Eerder deze week bereidde hij fetakaas met watermeloen en wraps met vis. Doel: direct koolhydraten aanvullen na een grote inspanning. De gebruikelijke hersteldrankjes hebben een smakelijke aanvulling gekregen en de spelers staan te dringen om de tafel.

Volledig scherm In het Philips Stadion ondertekende Toon Gerbrands onlangs met meerdere PSV-partners een contract voor een Brainport-fonds voor mensen die niet van het succes van de regio Zuidoost-Brabant profiteren. © DCI Media

Niet alleen een andere tactische invulling, maar ook een gewijzigde organisatorische en persoonlijke aanpak moeten PSV helpen aan betere prestaties. ,,Ik heb het bijvoorbeeld een keer meegemaakt bij AZ, toen we met Louis van Gaal als nieuwe coach een heel andere koers gingen varen”, zegt Gerbrands. ,,Daarbij neem je soms ook afscheid van mensen die bij je club een goede staat van dienst hebben opgebouwd en prijzen hebben gewonnen. We hebben de situatie bij PSV vanaf maart heel grondig kunnen analyseren en samen met Roger Schmidt gekeken hoe we de gewenste vernieuwingen konden bereiken en tegelijkertijd de clubcultuur konden behouden. Met André Ooijer en Boudewijn Zenden hebben we mannen aan boord die op het allerhoogste niveau geschitterd hebben en respect genieten bij de nieuwe trainersploeg. Ooijer heeft voor onze club bijvoorbeeld een heel belangrijke rol en houdt de verbinding naar de jeugdopleiding en Ernest Faber (nu weer hoofd opleidingen, red.).”

Opgeleefd

Wat bespeurde Gerbrands deze week in de selectie? ,,Ik denk dat er nieuwe energie is. Je ziet spelers die duidelijk opgeleefd zijn en weer geloven in hun kansen. Natuurlijk zal er straks ook een fase komen waarin de nieuwe trainer weer een aantal keuzes maakt waardoor niet iedereen tevreden is. Dat hoort bij onze sport. Het is een coach die in het buitenland makkelijk een paar keer meer dan bij ons had kunnen verdienen en bijvoorbeeld in de Premier League en in Italië een contract kon tekenen. In de gesprekken met Roger Schmidt beviel me meteen dat het hem daar helemaal niet om te doen was. Hij wil iets opbouwen en prijzen winnen en denkt dat die kans bij PSV veel groter is dan bij de andere geïnteresseerden.”

Volledig scherm Roger Schmidt en Toon Gerbrands op De Herdgang, het trainingscomplex van PSV. © BSR Agency

Begroting

Gerbrands en de nieuwe oefenmeester spraken onder meer het salarisbudget van de spelersgroep door. ,,Toen hij dat zag, vroeg hij zich af hoe we het fiksen om in goede jaren bij de subtop van Europa mee te kunnen en voor de titel te spelen. Bijvoorbeeld bij een club als Bayer Leverkusen zijn de bedragen in totaliteit fors hoger. John de Jong heeft hem uitgelegd dat PSV er al vele jaren in is geslaagd om mooie prestaties te leveren, ondanks het feit dat de begroting ons beperkingen oplegt. De afgelopen 21 jaar zijn wij nog altijd 10 keer kampioen van Nederland geworden. Een goede scouting, een goed aankoopbeleid en een inmiddels uitstekende jeugdopleiding vormen wat mij betreft de basis van die successen.”

Volledig scherm John de Jong en Toon Gerbrands tijdens de eerste training van PSV in dit seizoen. © ANP

Geduld

De ambities bij PSV staan lijnrecht overeind, ondanks de teleurstellende vierde plek van vorig seizoen. ,,De corona-crisis heeft zeker impact, maar wij hebben de mogelijkheid om ons te versterken. Met onze coach kijken we met het nodige geduld naar enkele gerichte aanwinsten en de verwachting is dat de transfermarkt dit jaar heel laat pas op gang komt. In de voetballerij lopen nu zoveel dingen door elkaar heen, dat sommige clubdirecteuren en zaakwaarnemers niet eens de telefoon opnemen.” De nieuwe staf kan zeker worden beschouwd als een van de belangrijkste transfers van de zomer, zegt Gerbrands. ,,Naast de ambitie om ons te versterken, denken we ook dat er meer dan vorig jaar te halen is uit de huidige selectie.”