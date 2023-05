Gernot Trauner over ‘mooie reis’ bij Feyenoord, zijn eerste prijs en zijn avond in de Skihut: ‘Geen spijt van’

Koning over Feyenoord: ‘Er is maar een team dat het verdient om dit jaar Nederlands kampioen te worden’

Koning Willem-Alexander mag dan wel supporter zijn van Ajax, maar dat betekent niet dat hij de Rotterdamse club Feyenoord het niet gunt om dit jaar landskampioen te worden. Dat zei de koning donderdag in een interview dat te zien was in de Koningsdag-uitzending van de NOS.