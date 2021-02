Gertjan Verbeek doet het ook bij ESPN op z’n Gertjan Verbeeks: ‘Tirade tegen Jordens Peters? Dat viel toch wel mee?’

Reportage Er klinkt weer hi-ha-hondenlul vanaf de tribunes, eindelijk

21 februari Vijf maanden lang waren de Nederlandse voetbalstadions op slot voor supporters. Tot vanmiddag bij NEC-De Graafschap (1-2) in de Keuken Kampioen Divisie. Bijna 1200 fans deden in De Goffert in Nijmegen mee aan een proef van Fieldlab. Een reportage over voetbalhumor, verlangen, bubbels en hi-ha-hondenlul. ,,Dat nepgeluid. Ik trok dat echt niet meer.’’