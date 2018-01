Gertjan Verbeek hekelt rol media

Met die kritiek op de speelstijl van PSV zorgde Verbeek voor veel beroering. Na alle commotie kwam Verbeek maandag op die uitlating terug. ,,Je moet die uitspraak zien in de totale context van het verhaal, maar zoals zo vaak is die bijna overal weggelaten'', aldus de oefenmeester.



,,Mijn uitspraak was een reactie op de kritiek die wij kregen na afloop. PSV kreeg een veer in de kont, en iedereen van de pers was poeslief voor mijn collega en wij werden afgekraakt. Maar wacht eens even: wij zijn de nummer 16 en speelden tegen de koploper.''