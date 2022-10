Gertjan Verbeek over dip AZ: ‘Van Feyenoord kan je verliezen, van Limassol en Excelsior niet’

AZ lijkt het helemaal kwijt. Na nederlagen tegen Apollon Limasol in Europa en Feyenoord was nu ook Excelsior te sterk voor de Alkmaarders. Voormalig trainer Gertjan Verbeek werpt zijn blik op de derde nederlaag van AZ op een rij.

Excelsior en AZ. Dat blijft een trauma in Alkmaar, hè?

Verbeek: ,,Ach, dat is ondertussen alweer 15 jaar geleden. Die jongens die dat toen mee maakten, voetballen niet eens meer. Logisch dat de media daar zoveel jaar na dato op terugkomt, maar ik geloof niet dat dat die nederlaag van toen bij de selectie en spelers leeft. Vergeet ook niet dat AZ twintig jaar terug nog in de eerste divisie speelde en nu een voorbeeldclub geworden is. Als je alleen al kijkt naar wat er doorstroomt vanuit de jeugdopleiding, daar kunnen veel eredivisionisten jaloers op zijn.”

Maar toch, die nederlagen op een rij voor AZ...

,,Van Feyenoord kan je verliezen, van Limassol en Excelsior niet. De afgelopen jaren heeft AZ redelijk stabiel gepresteerd. Daarin hadden ze ook wel dipjes, die kwamen ze te boven en dat gebeurt nu ook wel. Vergeet niet dat AZ onlangs, ondanks een volle ziekenboeg, geweldig presteerde en zelfs nog van Ajax won. Nu komen er jongens terug. Bazoer speelt niet altijd, Sugawara is geen basisspeler en Karlsson speelde nu op rechts. Dat de selectie breder wordt, hoeft geen pluspunt te zijn. Ik denk dat er nu ook fricties zijn.”

U heeft bij AZ gewerkt. Welke druk komt er kijken?

,,Als je bij Ajax en PSV gaat voetballen, weet je dat je om het kampioenschap moet meedoen. AZ is de grote uitdager van de top-3. Ze zien zichzelf ook graag zo. Ze spreken zelf vaak van een top 4, maar daar wil men nog niet echt aan. Het achterland is ook anders. Ajax en Feyenoord vullen moeiteloos een stadion met 50.000 man, bij AZ krijgen ze het stadion van 18.000 supporters niet eens gevuld. Het leeft in de provincie, maar meer niet. Het is in Alkmaar niet moeten, maar willen. Dat is niet goed of fout, maar anders. Als ze vaker gaan meedoen, kan dat veranderen.”

Trainer Pascal Jansen zat voor de honderdste keer op de bank. Hoe doet hij het?

,,Hij heeft Arne Slot goed opgevolgd en is een ambassadeur voor de club geworden. Hij laat AZ heel leuk voetballen en heeft ervoor gekozen om veel jeugd in te passen. Dat was eerst nog het commentaar en misschien gebeurde dat nu noodgedwongen. Wat mij in AZ aanspreekt is dat ze zo veel mogelijk spelers opleiden. Je ziet bij Feyenoord het omgekeerde. Vroeger deden ze het noodgedwongen met eigen jeugd en nu ze wat geld hebben, kopen ze spelers. Dan hoor je niet voor niks onvrede bij de jeugdopleiding. Dat heeft AZ voor.”