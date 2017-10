Gertjan Verbeek staat open voor FC Twente

Schaken blikt terug op Klassieker uit 2012: 'Zal ik nooit vergeten'

14:58 Feyenoord en Ajax staan komende zondag voor de 183ste keer tegenover elkaar. In de week hiernaartoe blikken we terug op de meest memorabele Klassiekers. Vandaag de editie van 29 januari 2012, toen Feyenoord met Ruben Schaken in de gelederen voor het laatst een Klassieker won door drie goals van John Guidetti (4-2).