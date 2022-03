Geschrokken City Football Group in gesprek met harde kern NAC-supporters

Aad de Mos (75): ‘Ik zou futloos worden als niemand meer iets van me wil horen’

Aad de Mos, die morgen 75 jaar wordt, durft elke dag alles in de voetballerij met stelligheid te voorspellen, maar weet als geen ander hoe het leven soms van toeval aan elkaar hangt. Eén telefoontje in 1980 veranderde voor hem alles. Hij kon vanuit het niets bij Ajax als trainer in de opleiding aan de slag. ,,Ik heb voor de zekerheid zes balpennen meegenomen om mijn contract te tekenen. Zo graag wilde ik dit.”

