Geschrokken Pröpper is opgelucht: geen schade in de knie

Na het zien van de beelden van het moment dat hij zijn knie verdraaide wist Robin Pröpper het zeker: „Als die nu niet kapot is dan weet ik het ook niet meer.” Ajax-speler Lassina Traoré viel op hem, de verdediger voelde pijn en dacht meteen terug aan de kruisbandblessure van ruim twee jaar geleden. „Gaan we weer, dacht ik. Weer een jaar eruit, weer weg van het teamgevoel waar ik zo van houd.”

Bizarre wending

Twee dagen later ziet zijn wereld er heel anders uit. Een MRI-scan heeft uitgewezen dat er geen schade in de knie zit. „Ik had er een hard hoofd in”, zegt hij. „Vooral de uren na de wedstrijd waren zwaar. Ik had die beelden dus gezien en de knie werd stijf, het was fiftyfifty. Maar de knie blijkt sterker dan ik had verwacht. Bizar, echt.”