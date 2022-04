Gestaakt duel vanwege uitgevallen verlichting later begonnen door kapotte lichtmast

Het duel moest op 11 maart na 25 minuten spelen gestaakt worden toen het licht uitviel als gevolg van een stroomstoring. Jong PSV keerde dinsdagavond terug naar Den Haag om de resterende 65 minuten uit te spelen, maar zo’n drie kwartier voor de start viel één van de vier lichtmasten in het stadion in Den Haag uit.



,,Dit is wel een beetje het seizoen tot nu toe”, zei interim-trainer Giovanni Franken van het geplaagde ADO bij ESPN. Ruud van Nistelrooij, de trainer van Jong PSV, zei ervan uit te gaan dat de wedstrijd gewoon kan worden uitgespeeld. ,,En zo niet, dan gaan we maar in het Philips-stadion spelen. Daar doen de lampen het altijd.”



Rond het moment dat de wedstrijd had moeten beginnen, floepte de ene na de andere lamp in de mast weer aan. De scheidsrechter vond het voldoende om de spelers het veld op te sturen en de wedstrijd in de 26ste minuut te hervatten bij een stand van 1-0 voor Jong PSV.