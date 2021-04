Gesteggel over contract: heeft geschorste Onana laatste wedstrijd voor Ajax al gekeept?

Frank Sturing debuteerde al voor Canada maar was er nog nooit: ‘Het volkslied heb ik helemaal meegezon­gen’

16 april NIJMEGEN - Frank Sturing beleeft het slot van het voetbalseizoen in een roes. Niet omdat de Nijmegenaar met FC Den Bosch nou zo goed presteert - zijn ploeg is hekkensluiter in de eerste divisie - wel door zijn droomdebuut voor de nationale ploeg van Canada. En dat smaakt naar meer.