Gestopte Robben over terugkeer: ‘Zeg nooit nooit’

In het radioprogramma BVSC op Radio 1 kreeg Robben de vraag of hij net als Franck Ribéry, jarenlang zijn aanvalsmaatje bij Bayern München, toch nog ergens aan de slag zou willen gaan. ,,Ik zeg altijd: zeg nooit nooit. Wie weet krijg ik over een maand of twee maanden wel ineens zo'n raar gevoel, het gevoel dat ik het ineens zo mis. Maar hoe langer je bent gestopt, hoe moeilijker het wordt", aldus Robben. ,,Ik schat die kans dan ook niet heel hoog in hoor.”

De vleugelspits besloot deze zomer, na lang wikken en wegen, een punt te zetten achter zijn carrière. Robben had maanden geleden al naar buiten gebracht dat hij na tien jaar zou vertrekken bij Bayern München. Hij kreeg tal van aanbiedingen uit binnen- en buitenland, maar besloot te stoppen.



Robben is nu volop in training voor de Groningen Swim Challenge, een zwemtocht over 8 kilometer met als doel geld op te halen voor kankeronderzoek en -behandeling in het UMCG. ,,Afgelopen vrijdag heb ik 6 kilometer gezwommen, hopelijk ben ik er klaar voor. Het is vooral een kwestie van uren maken", zegt Robben. ,,Ik ben al een paar jaar ambassadeur van dit evenement, maar door mijn eigen carrière kon ik nooit mee zwemmen. Nu zijn er geen excuusjes meer. We gaan er wat moois van maken. Ik ben niet van het halfbakken werk, ik ga een echte sportieve uitdaging aan. Veel trainen, dan blijf je fit", aldus Robben, die in ieder geval nog een jaar met zijn gezin in München blijft wonen en daar inmiddels het voetbalteam van zijn 7-jarige zoontje onder zijn hoede heeft genomen.