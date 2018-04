'Geweldig: op dit moment van de competitie zo'n wedstrijd omdraaien'

Ook in het kampioensjaar 2014-2015 zetten de Eindhovenaren de titelaspiraties extra kracht bij door een door een soortgelijke heroïsche zege ,,Toen was er ook die ontlading", stelde De Jong voor de camera van FOX Sports. ,,Maar dit, op dit moment van de competitie zo'n wedstrijd omdraaien... Gewoon geweldig. Er gaan zo veel dingen door je hoofd tijdens de wedstrijd, met Ajax in het vooruitzicht. Nu wordt het een geweldige wedstrijd volgende week. Ik kijk er naar uit."

De spits speelde een cruciale rol in de zege op AZ, door tien minuten voor tijd een penalty te versieren. De Jong kreeg een lichte duw in de rug en ging gewillig naar de grond, maar scheidsrechter Kevin Blom wees resoluut naar de stip. Terecht, volgens de PSV'er. ,,Dat was goed gezien van Blom. Ik werd in de rug geduwd en kon niet veel meer. Daarna hebben we niet veel meer weggegeven. Een heerlijke dag."