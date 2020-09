Door Wesley van Oevelen



De Griek, vorig jaar nog actief in Polen, had niet bepaald last van aanpassingsproblemen. Een tamelijk kansloze achterstand door goals van Robbert de Vos en Marko Kolar draaide de 25-jarige spits in zijn eentje om. Eerst tikte hij een strakke voorzet van Joshua John binnen. Iets later schoot hij een strafschop – na tussenkomst van de VAR - raak.

Het beste had de nieuwkomer voor het laatst bewaard. Met een bekeken lob complementeerde hij z’n hattrick. Hij is overigens niet de eerste debutant in de eredivisie met een hattrick. Z’n voorganger is ex-PSV’er Jurgen Locadia. Hij deed dat ooit tegen VVV Venlo.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Het huzarenstukje was echter niet voor de Griekse aanvaller. Want was de lob van Giakoumakis er eentje om in te lijsten, z’n Deense collega Nikolas Laursen maakte toch echt de mooiste van de middag. Hij stond met z’n rug naar het VVV-doel toen hij de bal in de scrimmage voor z’n voeten kreeg een kunststukje uithaalde: de bal – á la Thierry Henry – met de hak over de doellijn werken.

Volledig scherm Thorsten Kirschbaum heerst in de lucht tijdens een duel met Miguel Araujo van FC Emmen. © ANP

Waar beide ploegen content leken met een puntje, gingen de Limburgers onverwachts toch met de volle buit naar huis. Tobias Pachonik had wat fortuin, maar knalde de bal via het been van de goed spelende Caner Cavlan over Dennis Telgenkamp heen: 3-4. En in de laatste seconde deed Jafar Arias zijn oude club nog meer pijn met de vijfde Limburgse treffer.

Een spectaculaire driepunter voor VVV, dat met de balverliefde Giakoumakis bovendien een nieuw fenomeen rijker is.

Volledig scherm Emmen-VVV. © DPG Media