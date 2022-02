Gigantische blunder Mvogo wordt PSV fataal tegen AZ: zeer duur puntenverlies in titelstrijd

Video Voorbe­schou­wing PEC Zwol­le-NEC: ‘Werkver­gun­ning Bony zou zomaar weken kunnen duren’

NIJMEGEN - NEC is in afwachting van de werkvergunning voor Wilfried Bony. De spits mist zaterdag de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle en is er mogelijk ook donderdag niet bij in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de kwartfinales van de KNVB-beker. NEC-watcher Jeroen Bijma en NEC-trainer Rogier Meijer bespreken de situatie rondom Bony.

