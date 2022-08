Giovanni van Bronckhorst kan niet wachten op duel met PSV: ‘Geweldig om Ruud weer te zien’

Giovanni van Bronckhorst kan niet wachten om oog in oog te staan met Ruud van Nistelrooij in de play-offs van de Champions League. Een van de twee Nederlandse coaches plaatst zich met zijn ploeg voor de groepsfase van het miljardenbal. De vraag is: wordt het Van Bronckhorst met Rangers FC of Van Nistelrooij met PSV?

Na een 2-0 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis zag Van Bronckhorst gisteravond hoe zijn Rangers FC met een 3-0 zege alsnog de play-offs van de Champions League bereikte. ,,We hadden een grote prestatie nodig en ik ben dan ook heel trots op mijn spelers. Ze speelden met veel passie en op die manier hebben we samen met de fans de sfeer gecreëerd die we nodig hadden. Een geweldige avond voor ons allemaal’’, zo sprak Van Bronckhorst na afloop van het duel.

Maar de klus is nog niet geklaard, zo weet de voormalige coach van Feyenoord. Nu wacht namelijk PSV als laatste horde voor de groepsfase: ,,Het is heel belangrijk dat we blijven pushen. We willen die Champions League in en ik zie aan mijn spelers dat ze dat ook heel graag willen. We weten dat we mooie avonden kunnen produceren voor de club. Hopelijk ook tegen PSV’’, aldus Van Bronckhorst.

Dat hij Van Nistelrooij als opponent treft, vindt de Nederlander geweldig: ,,PSV is een heel bekend team voor mij en het is geweldig om Ruud weer eens te zien. Maar ze hebben nog meer bekende gezichten op de bank. Ik was assistent van Fred Rutten bij Feyenoord en met André Ooijer heb ik nog in Oranje gespeeld. Het zijn vertrouwde gezichten voor mij, dus het wordt leuk om een paar dagen terug in Nederland te zijn.’’

Over de kansen van Rangers FC tegen PSV: ,,Dit is een grote kans voor ons om de laatste hindernis te nemen. We kunnen een team worden dat Champions League gaat spelen en daar gaan we ons heel goed op voorbereiden.’’

Volgende week dinsdag (16 augustus) wordt de eerste wedstrijd op Ibrox gespeeld. Een week later, op woensdag 24 augustus, is de return in Eindhoven.