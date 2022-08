Giovanni van Bronckhorst over woorden Van Nistelrooij: ‘Mooi compliment, het kan alle kanten op’

Trainer Giovanni van Bronckhorst van Rangers FC reageerde vanavond in Eindhoven op de woorden die PSV-trainer Ruud van Nistelrooij eerder op de dag uitsprak. Van Nistelrooij vond dat PSV niet per se de favoriet is in het duel met Rangers en volgens Van Nistelrooij is dat een ‘mooi compliment van PSV’.

,,Maar het kan alle kanten op, is de realiteit. Het verschil was vorige week klein. Er waren momenten waarop wij de bovenliggende partij waren en ook waarbij PSV dat was. We kunnen eenzelfde wedstrijd verwachten”, zei hij.

In tegenstelling tot PSV speelde Rangers dit weekend wel en dat werd een lastige pot met twee rode kaarten voor de recordkampioen van Schotland, uit bij Hibernian (2-2). ,,Wij wilden in het ritme blijven. Het was geen enkel probleem om met drie dagen rust te spelen, want vorig jaar konden we het ook met twee dagen rust.”

Voorbereid

Dat Van Bronckhorst weer eens in Nederland coach is, voelt voor hem speciaal. ,,Het is alweer een tijdje geleden, met Feyenoord natuurlijk. Voor mij is het bijzonder, maar we komen hier voor het resultaat. We hebben vorige week gezien waar PSV toe in staat is en als je tegen elkaar gespeeld hebt, heb je een beter gevoel bij de tegenstander en ga je beter voorbereid de wedstrijd in. We hebben weinig geheimen voor elkaar.”

Geen Morelos

De coach van Rangers ziet het als een nadeel dat PSV nu thuis speelt, maar houdt zich vast aan de resultaten van vorig seizoen. ,,We hebben toen de Europa League-finale bereikt en dat ook gedaan door uit en thuis goed te presteren.” Van Bronckhorst heeft een van zijn belangrijkste spelers buiten de selectie gelaten: Alfredo Morelos. De aanvaller is volgens hem niet klaar om te spelen. ,,En ik moet wel de spelers meenemen die klaar zijn om te spelen, dus heb ik hem niet geselecteerd. Als persoon was het een moeilijke beslissing en als manager makkelijk. Het was het beste om de huidige ploeg mee te nemen.”

