Giovanni van Bronckhorst zet goaltjesdief Alfredo Morelos uit de selectie voor duel met PSV

Femke Halsema: PSV-fans niet welkom bij volgende wedstrijd tegen Ajax

PSV-supporters zijn niet welkom in de Johan Cruijff Arena bij de eerstvolgende wedstrijd tegen Ajax. Dat heeft burgemeester Femke Halsema de Eindhovense club vrijdag per brief laat weten, nadat bij de strijd om de Johan Cruijffschaal eind juli onder meer antisemitische spreekkoren klonken.

22 augustus