Go Ahead Eagles en FC Den Bosch spelen gelijk, Sparta herpakt zich

Van Bommel: Keuken Kampioen Divisie-clubs moeten eens goed luisteren

19:04 PSV is al langer ontevreden over de huidige regelgeving waarmee het beloftenelftal te maken krijgt. Spelers die in het weekend op het wedstrijdformulier bij PSV 1 staan, mogen op maandag niet uitkomen bij Jong PSV. De club wil dat dit in de toekomst verandert.