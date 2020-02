Go Ahead Eagles - FC Utrecht

Les van Vites ‘Vitesse is heel goed in het reanimeren van clubs in crisis’

10:03 ARNHEM - Vitesse is op zoek naar eerherstel in de eredivisie. De Arnhemse club moet na drie tegenvallers op rij en de uitschakeling in de KNVB-beker tegen Heerenveen de ommekeer bewerkstelligen. ,,Heerenveen heeft zes keer op rij niet gewonnen. Zul je zien dat wij ze reanimeren. Daar zijn wij goed in”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites.