Go Ahead Eagles hofleverancier Elftal van de Week

PSV zonder extra averij richting angstge­gner: ‘Doan en Bruma kunnen hun kans benutten’

PSV heeft geen fysieke schade overgehouden aan het Europa League-duel met Sturm Graz, zo gaf trainer Roger Schmidt vrijdag aan. Over twee dagen moet de club alweer spelen in Heerenveen, waar een voor PSV traditioneel zware uitwedstrijd wacht. De Eindhovense club won al tien jaar geen eredivisieduel in Zuid-Friesland.

26 november