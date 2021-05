Go Ahead Eagles mag stiekem blijven hopen op directe promotie

Go Ahead heeft 71 punten, even veel als Almere City dat vierde staat. Met nog twee speelronden te gaan hebben beide clubs nog een kleine kans om de tweede plaats over te nemen van De Graafschap. De nummer 2 uit de eerste divisie promoveert rechtstreeks naar de Eredivisie, de nummers 3 tot en met 8 spelen nacompetitie.

Helmond Sport kwam nog op voorsprong in de De Adelaarshorst via Arno Van Keilegom. Van Hoeven maakte enkele minuten later gelijk. Meteen na de rust maakte Van Hoeven zijn tweede en vlak na de 3-1 van Luuk Brouwers scoorde de aanvaller voor de derde keer. Boyd Lucassen zorgde voor de 5-1-eindstand in het voordeel van Go Ahead Eagles, dat in jubileumshirts speelde.