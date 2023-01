Go Ahead Eagles zet knappe reeks door: tien duels op rij ongeslagen na zege bij Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles heeft de indrukwekkende ongeslagen reeks in de eredivisie vanavond verlengd. De ploeg van René Hake was heer en meester in Sittard en versloeg Fortuna met 0-2. De club uit Deventer heeft ondertussen 10 eredivisieduels op rij niet verloren.

In die historische reeks voor Go Ahead werd er ook 6 keer gelijk gespeeld, maar vanavond in Limburg ging de ploeg vol voor de zege. Ondanks wat wijzigingen op het middenveld was de uitploeg vanaf de aftrap de baas in de wedstrijd. In de 21ste minuut werd het goede spel beloond toen Thor Willumsson het strafschopgebied in dribbelde, Bobby Adekanye kon verlengen en linksback Bas Kuipers vogelvrij de 1-0 binnen tikte. Het slordige verdedigwerk van Sittard maakte trainer Julio Velazquez zo woedend dat hij zijn eigen dug-out bijna kapot sloeg.

Zijn humeur werd vlak voor rust nog slechter, toen hij zag hoe zijn ploeg op eigen helft balverlies leed en ruim baan bood aan Adekanye om met de bal op doel af te stomen. De 23-jarige middenvelder rondde het prachtig af met een stiftje over doelman Ivor Pandur heen: 2-0.

Volledig scherm Doelman Pandur moet vanaf de grond zien hoe het lobje van Adekanye in het doel stuitert. © ANP

Na rust wist Fortuna spits Burak Yilmaz of andere aanvallers nauwelijks te bereiken, waardoor het aanwezige publieke in het beregende stadion moest toezien hoe de bezoekers de wedstrijd professioneel over de streep trokken. Voor de Limburgers is het de derde thuiswedstrijd op rij dat ze niet weten te scoren. Dat zal volgende week weer een uitdaging worden, wanneer PSV op bezoek komt.

Het was echter niet alleen maar feest voor de bezoekers. Zowel Bas Kuipers als Bobby Adekanye moesten in de tweede helft vanwege een blessure het veld verlaten. Het is nog niet duidelijk wat er precies met de doelpuntenmakers aan de hand is.

Voor Go Ahead Eagles betekent de zege een (tijdelijk) plekje in het linkerrijtje van de eredivisie. Fortuna Sittard blijft steken op de 12e plek, 4 punten boven de degradatiezone.

