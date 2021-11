Go Ahead gaat nooit meer weg uit de Vetkampstraat: ‘Zonder de fans hadden we zes punten minder’

Door Dennis van Bergen



De Adelaarshorst hapte nog naar adem na de gelijkmaker, toen Joris Kramer zich gisteravond spontaan terugvond op de korte zijde van het stadion. Na een zinderende voorstelling tegen Fortuna Sittard had hij Go Ahead Eagles in de slotfase naar 4-3 gekopt. En nu voelde de over boarding gesprongen matchwinner enige tientallen uitgelaten supporters in zijn nek hangen. ,,Het is een sprookje wat me meemaken, ongelooflijk”, zegt Axel Wesseling, een van die uitgelaten aanhangers. ,,En dat zie je op dit soort momenten terug. Deze club is van iedereen.”