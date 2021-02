Go Ahead houdt zicht op periodetitel na ruime zege bij Jong AZ

Wie struikelt het minst in strijd om tweede plek?

21 februari Twee clubs die in de kreukels liggen, PSV en Vitesse, spelen vandaag tegen elkaar in de strijd om plek 2. Maar wat geldt voor die teams, geldt net zo goed voor de concurrenten Feyenoord en AZ. De vraag is niet: wie is t best, maar wie is het minst slecht?