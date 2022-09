Go Ahead maakt sprong op ranglijst na zege en draagt laatste plek over aan FC Emmen

Go Ahead Eagles is hekkensluiter af na de zege op FC Emmen. De ploeg van René Hake won de kelderkraker in de eigen Adelaarshorst met 2-0 dankzij uitblinker Oliver Edvardsen.

Een tam begin in een sfeervolle Adelaarshorst, waar Go Ahead en FC Emmen de punten goed konden gebruiken. In een onderlinge confrontatie konden ze elkaar een eerste gevoelige tik uitdelen. Go Ahead stond laatste met slechts één overwinning, FC Emmen deed het nog niet veel beter maar speelde ook nog een keer gelijk tegen RKC Waalwijk (1-1). Met recht een kelderkraker dus.

FC Emmen maakte het spel in de eerste helft, maar kwam nauwelijks tot kansen. Daarentegen sloeg Go Ahead wel toe via Oliver Edvardsen, die even daarvoor ploeggenoot Isac Lidberg een grote kans zag missen. De Noor ging recht op doelman Eric Oehlschlägel af na een bal door het hart van defensie van Willum Willumson. Edvardsen verschalkte de keeper van FC Emmen met een lob: 1-0.

Een kwartier na rust verdubbelde Edvardsen de voorsprong voor de thuisploeg. Dit keer kwam de aanvaller goed voor zijn man om vervolgens hard binnen te schieten: 2-0. Gezien het gebrek aan dreiging in het spel van FC Emmen leek de zege van Go Ahead niet meer te kunnen ontgaan.

Volledig scherm Oliver Edvardsen is dolblij met zijn 2-0 voor Go Ahead Eagles. © ANP

Sylla Sow, de man van de transfersoap deze zomer, dacht het pleit definitief te beslechten. Zijn doelpunt was fraai via de binnenkant van de paal, maar de aanvaller gebruikte zijn arm onreglementair waardoor de VAR ingreep en het doelpunt niet doorging.

In de slotfase bonkte FC Emmen regelmatig op de poort van doelman Jeffrey de Lange, maar de Go Ahead-doelman stapte voor het eerst dit seizoen met een clean sheet van het veld. Dankzij uitblinker Edvardsen die een publiekswissel kreeg, maakte Go Ahead dankzij de tweede zege op rij een sprong op de ranglijst van plek achttien naar dertien. FC Emmen is de nieuwe hekkensluiter in de eredivisie.

