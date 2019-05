Go Ahead-speler Bliek trakteert fans op 10.000 bolussen

Voor het allesbeslissende finaleduel in de play-offs met RKC krijgen alle fans van de Deventer club een Zeeuwse lekkernij. De bolussen worden in de businessclub uitgedeeld. Ook voor de poorten van het stadion aan de Vetkampstraat zorgen een aantal medewerkers in een speciale wagen van Bliek Meesterbakkers dat iedereen een bolus kan verhapstukken.

Belofte

Bliek beloofde afgelopen najaar aan het Deventer publiek dat hij nog tijdens dit seizoen met de duizenden bolussen naar het Deventer stadion zou komen. De Zeeuwse verdediger had net gedebuteerd als basisspeler bij GA Eagles in de wedstrijd tegen Sparta, waarin hij ook meteen scoorde. De publiekslieveling trakteerde teamgenoten en journalisten daarop in de catacomben op bolussen, een specialiteit van Bliek Meesterbakkers in Middelburg. In een enthousiaste bui vertelde Bliek dat alle fans van Go Ahead de zoete koeken ook zouden krijgen. Dat moment bleef vooralsnog uit, tot de avond van de play-off kraker tegen RKC.