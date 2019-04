‘Goaltjesdief’ De Jong krijgt treffer tóch op zijn naam

Door Wietse Dijkstra



De tweede treffer in Tilburg werd donderdag aanvankelijk aan Michal Sadílek gegeven. Dat bleef ook zo nadat De Jong had beweerd dat híj de bal als laatste had geraakt. ,,We hebben het samen bekeken en het niet kunnen constateren’’, zei scheidsrechter Dennis Higler na afloop.



Het verlossende woord kwam vrijdagmiddag van de analisten van Opta, de officiële matchdata-partner van de eredivisie. Na nadere bestudering oordeelden zij toch dat De Jong de bal nog beroerde. Het statistiekenbureau had eerder op de dag nog volgehouden dat Sadílek de maker van de 0-2 was.



,,Maar op basis van de omwenteling en de baan van de bal denken we toch dat De Jong de bal heeft aangeraakt’’, zegt Yeun Au van Opta. ,,Dat is vooral te zien in de herhaling vanaf de zijkant. Er is nu dus sluitend bewijs.’’