Golden Boy 2019: De Ligt kan titel verdedigen, vijf andere Nederlanders genomineerd

LIVE: 15.000 Leeuwinnen­fans nemen Valencien­nes over, totale Oranjegek­te in Frankrijk

13:51 De inwoners van Valenciennes wisten vanochtend even niet wat ze zagen. Hun stad is voor even overgenomen door vele Oranjefans, die naar Valenciennes zijn gekomen voor de tweede wedstrijd van de Nederlandse voetbalsters op het WK. Vanaf het Place d’Armes lopen 15.000 supporters in een Oranjemars naar het Stade du Hainaut, waar om 15.00 uur het duel met Kameroen begint. Volg alles hier in dit liveblog!