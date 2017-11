Gomes hint met een knipoog naar terugkeer bij PSV

In reactie op een vraag van Voetbal Inside welke speler terug zou moeten komen bij een club, liet Gomes via Twitter weten dat hij bij PSV terug zou willen keren. Hoewel hij tot een paar jaar geleden nog wel in beeld was bij PSV en werd gevolgd, blijft het de vraag of dat er nog ooit van komt. Gomes is inmiddels bijna 37 en keept in de Premier League bij Watford, waar zijn contract midden 2019 afloopt.



Zou hij daarna nog terugkeren bij PSV, dan gaat hij richting de veertig jaar. Of PSV hem dan nog zou willen contracteren, is onduidelijk. Technisch manager Marcel Brands verklaarde in het verleden regelmatig spelers niet sec op basis van de historie te willen selecteren, maar op basis van hun toegevoegde waarde voor het PSV van nu.