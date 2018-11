Gözübüyük fluit duel tussen Feyenoord en PSV

Serder Gözübüyük is door de KNVB aangesteld om het duel tussen Feyenoord en PSV in goede banen te leiden. De wedstrijd tussen de lijstaanvoerder en de nummer drie wordt zondag om 14.30 uur in de Kuip gespeeld.