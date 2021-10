Grapperhaus over vertrek Koevermans: Bedreiging is zwaar crimineel gedrag

De ene na de andere bedreiging: dit is waarom Feyenoord-directeur Koevermans is opgestapt

,,Dit is een kleine groep misdadigers, en dat zijn het, die denken dat ze op deze manier hun wil aan de samenleving kunnen opleggen. Dat gaan we niet goedkeuren”, aldus de minister. Hij vindt het ook ‘ongelooflijk laf dat je dat op een individu richt’.

Grapperhaus zegt hier flink achteraan te zullen gaan. ,,U mag van mij aannemen dat als ik zeg, er is een grens over, dat we hier flink achteraan gaan”. Als voorbeeld noemt hij de avondklokrellen eerder dit jaar. Daartegen was volgens hem een lik-op-stukbeleid, waarbij mensen die bij legitieme demonstraties zwaar geweld gebruikten, meteen stevig werden aangepakt. ,,Dat gaan we hier ook doen.”