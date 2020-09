Gratis souflaki voor hattrick-held Giakoumakis bij VVV

Voor Georgios Giakoumakis had de eredivisie niet mooier kunnen beginnen. De Griekse spits scoorde zondag driemaal namens VVV in de met 3-5 gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen. Wie is hij en hoe is technisch manager Stan Valckx van de Limburgse club hem op het spoor gekomen?

Door Dennis van Bergen

De overeenkomst tussen Bep Zaal, Michel Kruin en Georgios Giakoumakis ken je wel zeker, Stan?

,,Ja, samen met nog een paar andere spelers scoorden ze driemaal tijdens hun debuut in de eredivisie. Toevallig zag ik de statistieken net voorbijkomen. Leuk voor ons, de supporters van VVV en natuurlijk voor hemzelf. FC Emmen had thuis geloof ik al een jaar niet verloren. Dan was dit vanzelfsprekend mooi om mee te maken voor iedereen in en rondom onze club. Een vliegende start in de competitie en in de kranten een plekje op de voorpagina; dat wil je als VVV.”

Een Griek bij VVV. En wij maar denken dat jij voornamelijk een neus hebt voor goedkoop Duits talent.

,,Duitsers, Nederlanders, Grieken; waar spelers vandaan komen maakt ons niet uit. Als ze maar wat toevoegen aan VVV. Georgios kregen we afgelopen voorjaar via via aangeboden. Dat was in de periode dat AEK Athene hem had uitgeleend aan Górnik Zabrze in Polen. We hebben beelden van hem bestudeerd en zijn vervolgens bij hem gaan kijken in Polen. Dit was de speler die we zochten, wisten we toen al.”

Louis van Gaal voorspelde over spits Ivan Gabrich bij Ajax ooit dat hij nooit om zou vallen. Gaan we Giakoumakis, bijna 1.90 meter schoon aan de haak, om zien vallen bij VVV?

,,Alleen als hij moe is… Maar serieus: Ik geloof echt dat we veel plezier aan hem gaan beleven. Georgios is groot, sterk, heeft oog voor de diepte, is een goed aanspeelpunt, en is daarnaast ook nog eens snel. En dat hij kan scoren heeft hij tegen FC Emmen wel bewezen.”

Dat wordt trakteren voor hem!

,,Nou, ik vrees dat wij als technische staf hem moeten trakteren. Onlangs aten we met de selectie gezamenlijk in een Grieks restaurant. Toen hadden we het al over de wedstrijd tegen FC Emmen. ‘Als jij ons aan de zege helpt, trakteren we jou op Grieks eten’, hebben we toen gezegd. Daar houden we ons aan. Ik weet niet wat Georgios graag eet, souflaki of een ander Grieks gerecht, maar onze belofte staat.”

Volledig scherm Een droomdebuut voor Georgios Giakoumakis in de eredivisie. © BSR Agency