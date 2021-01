Gravenberch had kramp in beide kuiten: ‘Voelde als Europese topwedstrijd’

Door Johan Inan Ajax keek na het eerste kwart, nadat Donyell Malen kompaan Eran Zahavi twee keer in stelling bracht, al tegen een 0-2 achterstand aan. ,,Dat was gewoon slecht. We moeten scherp beginnen. Ik had er alleen wel vertrouwen in dat we het nog om konden draaien.”

Dat gebeurde. Ajax kwam via Quincy Promes (voor rust) en Antony (halverwege de tweede helft) langszij en leek nog even met de zege aan de haal te gaan ook. In de slotfase stichtte PSV nog een paar keer gevaar. ,,Ik vond eerlijk gezegd dat wij iets meer verdienden, maar met een gelijkspel ben ik ook blij”, concludeerde Gravenberch. Zo mondde de eerste kraker van het jaar uit in een heerlijk voetbalgevecht. De intensiteit en het tempo lag meteen veel hoger dan in de vele eredivisieduels die Ajax voor de winterstop afwerkte. Of het als een Europese topwedstrijd voelde? Zeker, vond Gravenberch. ,,Ik had aan het eind ook kramp in beide kuiten. Daaraan merkte ik ook dat dit een topwedstrijd was.”

Tadic ‘Waren in de war’

Aanvoerder Dusan Tadic vond dat zijn ploeg mentaal nog wel een slag kan maken, zo vertelde hij bij ESPN. ,,Als je met 0-2 achter staat dan ben je natuurlijk blij dat je alsnog langszij komt. Maar we moeten een wedstrijd spelen om hem te winnen, ongeacht wie de tegenstander is, dus wat dat betreft ben ik wel teleurgesteld. Het was echt slecht wat we in de openingsfase lieten zien. We waren misschien wat in de war, maar dat moeten we analyseren want als je kampioen wilt worden kan je niet met 0-2 achter komen.”