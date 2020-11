Gravenberch over Frenkie-rol: ‘Ik doe wel een beetje hetzelfde’

,,Ik kijk graag naar Frenkie de Jong en hou van zijn spel”, gaat Gravenberch verder. ,,Van de dingen die hij goed doet probeer ik wat op te pikken.” Ook Ajax-trainer Erik ten Hag is enthousiast over de ontwikkeling van Gravenberch. ,,Het lijkt alsof hij al tijden meespeelt bij Ajax. Heel veel dingen zijn heel positief.”



,,Natuurlijk zijn er een aantal dingen die hij moet verbeteren”, volgens Ten Hag. ,, Vooral in de omschakeling en de beleving daarvan. Daarin maakt hij nog niet altijd de juiste keuzes. Het is mooi dat hij nu al in Oranje speelt, als je in de Champions League speelt, kun je ook in Oranje spelen.” Naast Gravenberch ging het naderhand ook over de blessures van de uitgevallen Davy Klaassen, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad.

,,Over Klaassen is het afwachten, daar kun je in de eerste 24 uur weinig over zeggen. Dus dat moeten we ook niet doen, hetzelfde geldt voor Mazraoui." Labyad is er prima aan toe, dat gaf hij zelf aan na de wedstrijd. ,,Ik kreeg last van mijn knie, maar het voelde anders dan mijn blessure van vorig jaar. Woensdag ben ik er hopelijk gewoon weer bij."



Ajax scoorde vandaag twee keer uit standaardsituaties, tot tevredenheid van Labyad. ,,Dusan Tadic nam de corner heel snel en de verdedigers van Heracles stonden niet op te letten. Ik kon de 3-0 simpel binnen tikken. Het is lekker dat we nu een keer uit corners scoren.”

FC Midtjylland

Woensdag speelt Ajax alweer in de Champions League, thuis tegen het Deense FC Midtjylland. ,,Het is een drukprogramma, maar ik vind het persoonlijk lekkerder om wedstrijden te spelen dan om te trainen”, aldus Gravenberch.

,,We weten wat we van Midtjylland kunnen verwachten, we moeten weer inspelen op die situatie", hield Ten Hag zich op de vlakte. ,,Het is afwachten hoe we vandaag doorkomen”, verwees hij naar de blessures bij Klaassen en Mazraoui.



Blessure Pröpper

Robin Pröpper lijkt met de schrik te zijn vrijgekomen tijdens de verloren uitwedstrijd van Heracles Almelo tegen Ajax (5-0). De aanvoerder leefde even in de veronderstelling dat hij een zware knieblessure had opgelopen. ,,Maar nu lijkt het toch mee te vallen”, zei hij in de Johan Cruijff ArenA.

Pröpper schreeuwde het uit na een duel met Lassina Traoré. Hij dacht even aan september 2018, toen hij een kruisband van zijn linkerknie scheurde. Pröpper verliet ontroostbaar het veld maar was na de wedstrijd opvallend positief. ,,Het gaat naar omstandigheden eigenlijk best goed”, zei hij. ,,Het was een ‘schrikmoment’, want Lassina Traoré landde vol op m’n onderbeen. Mijn knie is toch iets sterker dan ik dacht.”

