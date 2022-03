Gravenberch redt Ajax tegen Cambuur met uithaal in blessuretijd, koploper komt weer goed weg

Gravenberch, die samen met Steven Berghuis en Davy Klaassen op het middenveld stond, was in de eerste helft al de uitblinker. Hij gaf de assists bij de goals van Dusan Tadic en Sébastien Haller, die zijn negentiende competitietreffer van het seizoen maakte en nu zes goals voor staat op Guus Til.



Ajax had in de eerste helft 77 procent balbezit en 16 doelpogingen, maar in de tweede helft stortte het direct helemaal in bij de ploeg van Erik ten Hag. Via Issa Kallon werd het al snel 1-2 en Patrick Joosten maakte in de 79ste minuut de verdiende gelijkmaker, nadat Nicolás Tagliafico (vierde basisplaats van dit seizoen) een slordige pass gaf.



Ajax ging vervolgens met de eindelijk weer fitte invaller Brian Brobbey op zoek naar de overwinning. In de tweede van vijf minuten extra tijd was het opnieuw Gravenberch die beslissend was. Zijn fraaie schot van grote afstand viel via de binnenkant van de paal binnen, waardoor Ajax toch nog met drie punten vertrok uit Leeuwarden.