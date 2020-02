Griekse kaartenkoning fluit Ajax: ‘Dat is niet bewust’

Het is dus niet zo dat de UEFA bewust een kaartentrekker aanstelde voor de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Ajax zal zich echter gelukkig prijzen, want Getafe haalde met overtredingen, schwalbes en tijdrekken het bloed onder de Amsterdamse nagels vandaan. Arbiter Ruddy Buquet trok vorige week donderdag slechts twee gele kaarten voor Getafe.



Als Sidiropoulos net zo gul is met het geven van kaarten als normaal, dan worden vanavond in elk geval een stuk meer kaarten uitgedeeld. De Griek floot dit seizoen zeventien wedstrijden en deelde liefst 110 keer geel uit: gemiddeld 6,5 kaarten per duel. Puur kijkend naar zijn wedstrijden in de Griekse competitie zijn de cijfers nog schokkender: een moyenne van 8 kaarten per wedstrijd.