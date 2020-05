Groen licht Rutte voor eredivisie vanaf 1 september

Vanaf 11 mei mag je buiten sporten op 1,5 meter afstand, wat goed nieuws is voor buitensporten. Het maximum aantal mensen in groepen is tien. Bijvoorbeeld tennissers en golfers kunnen hun sport weer oppakken, maar wedstrijden zijn nog verboden en kantines zijn niet open. Alle maatregelen die Rutte en minister Hugo de Jonge vanavond presenteerden, zijn wel onder voorbehoud. Alles is afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.



NOC*NSF noemt de versoepeling van de sportmaatregelen ‘goed nieuws’. ,,De nu aangekondigde stapsgewijze terugkeer naar een samenleving die niet meer geheel door het virus wordt gedomineerd geeft Nederland en de sport hoop”, reageert algemeen directeur Gerard Dielessen. ,,Wij gaan nu in de komende dagen alle maatregelen nemen om net als we dat voor kinderen en jongeren eerder deden, de verdere openstelling op een veilige manier mogelijk te maken. Het perspectief dat we vanaf 1 september ook weer de competities – zij het zonder publiek – op mogen starten, geeft ons de hoop dat we na deze zomer een vrij groot deel van het oude sport-normaal weer terug zullen zien.”