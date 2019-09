Groenendijk kijkt tijdens ‘knuffelregen’ even opzij

Test Vitesse geslaagd: Clark start in topper tegen PSV

11:36 ARNHEM - Max Clark keert terug bij Vitesse. De Engelsman is weer beschikbaar na een jukbeenbreuk. Maar de back speelt de topper tegen PSV, zaterdag in Eindhoven, met een masker. Coach Sloetski kiest bij de Arnhemse club in de as voor Riechedly Bazoer. Navarone Foor begint daarmee op de bank.