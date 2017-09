Groenendijk: Sparta-thuis moeilijker dan Ajax en Feyenoord

ADO Den Haag jaagt morgenavond tegen Sparta op de eerste thuiszege van het seizoen. En dat is na prima duels met Ajax (competitie) en Feyenoord (beker) volgens Fons Groenendijk minder makkelijk dat het lijkt. ,,Het is de moeilijkste van de drie'', aldus de ADO-trainer over de derde wedstrijd in een week tijd.

Door Wietse Dijkstra

Groenendijk weet dat de druk morgen bij zijn elftal ligt. ,,Er wordt verwacht dat je het spel maakt en dat je wint. Juist dat verwachtingspatroon invullen is lastig voor ploegen. Zelfs voor topploegen. Laat staan voor ADO, dat nog groeiende is. Tegen Ajax en Feyenoord kun je in principe vrijuit spelen. Alles wat je pakt is meegenomen. Tegen Sparta verwacht iedereen dat je hier de baas bent.''

Na de 1-1 tegen Ajax en de eervolle bekernederlaag tegen Feyenoord (2-0) zit het met het vertrouwen in Den Haag weg goed. ,,De jongens hebben zichzelf laten zien de afgelopen wedstrijden. Dat geeft sowieso vertrouwen in de kleedkamer. We zijn op de goede weg, dat wil je uiteindelijk vertaald zien in resultaten. Die zijn in de competitie al wat beter. Helaas zijn we geen ronde verder in de beker, maar we hebben wel met opgeheven hoofd de Kuip verlaten.''