Groenendijk stapt ‘met pijn in het hart’ op bij ADO Den Haag

,,De prestaties zijn dit seizoen slecht en ik had niet het gevoel dat ik dit snel zou kunnen ombuigen”, laat Groenendijk weten. ,,Voor de toekomst van ADO Den Haag is het daarom goed als er iets gebeurt. Een frisse wind, met een ander gezicht voor de groep, kan wel iets doen met het team. Daarom denk ik dat dit de juiste keuze is, hoe moeilijk het ook is.”

,,Het is een besluit met pijn in het hart”, stelt Groenendijk. ,,De afgelopen periode was lastig, maar ik heb een fantastische tijd gehad bij ADO Den Haag. Helaas kunnen niet alle sprookjes een goed einde hebben. Het is een onvergetelijke periode geweest en daarvoor wil ik iedereen bedanken. De staf, de spelers, de rest van de collega’s en de fans. Ik hoop dat zij er samen voor kunnen zorgen dat ADO Den Haag in de eredivisie blijft.”

Onder Groenendijk eindigde ADO als elfde, negende en zevende in de eredivisie. Afgelopen zomer lijkt ADO het vertrek van Abdenasser El Khayati en Sheraldo Becker onvoldoende te hebben opgevangen. ,,Fons had absoluut nog steun binnen ADO Den Haag, maar we respecteren zijn besluit”, zegt algemeen directeur Mohammed Hamdi. ,,We vinden het jammer dat hij vertrekt, maar kijken terug op een zeer succesvolle samenwerking. Ondanks de huidige prestaties heeft Fons het hier uitstekend gedaan en dat zullen we nooit vergeten. We zullen ons de komende tijd beraden over de wijze waarop we dit gaan oplossen.”