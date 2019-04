Groenendijk twee jaar langer trainer bij ADO Den Haag

,,Ik heb plezier in mijn werk en voel me hier thuis”, legt Groenendijk uit op de site van ADO Den Haag, die ook terugblikt op de rumoerige periode waarin hij begon bij de club. ,,Het begon met een wonderbaarlijke ontsnapping. Daarna volgde een seizoen waarin het allemaal van een leien dakje ging. Dit seizoen verloopt moeizamer, maar het is mooi dat de clubleiding daar overheen kijkt. We willen dit jaar uiteraard ook nog goed afsluiten.”



Ook assistent-trainer Edwin de Graaf verlengt zijn contract bij de Hagenaars. Hij blijft wel een jaar langer verbonden aan de club, tot 2022.