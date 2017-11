Groenendijk: Voorhoede Feyenoord is gewoon in vorm

Cocu: Records geen hoofddoel, winnen wel en dus niet verslappen

14:48 Goede en slechte tijden wisselen elkaar in de periode waarin Phillip Cocu hoofdcoach is bij PSV soms in behoorlijk snel tempo af. Drie maanden geleden was zijn ploeg en de trainer zelf nog aangeschoten wild na een zeperd in Osijek, waar PSV uit de Europa League vloog. Momenteel gaat PSV in de eredivisie als de brandweer en heeft de ploeg bij een overwinning op FC Twente de beste start sinds 30 jaar te pakken.