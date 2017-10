Groenendijk waarschuwt spelers: ADO onder vergrootglas

Groenenwijk wilde er vanmiddag niet te lang bij stilstaan dat Tom Beugelsdijk en Edouard Duplan zijn geschorst en Wilfried Kanon kampt met een scheenbeenblessure. De Leidenaar gaat ervan uit dat hij in Thomas Meissner, die samen met Danny Bakker het centrale duo gaat vormen, Donny Gorter en Melvyn Lorenzen adequate vervangers heeft. ,,Ik ben tevreden over de selectie, dus ik ga daar niet moeilijk over doen’’, aldus Groenendijk, die vanwege de personele problemen de belotenspelers Thijmen Goppel (20), Sam van Huffel (19) en Shaquille Pinas (19) meeneemt naar Venlo. ,,Het is juist alleen maar leuk om te zien hoe andere jongens op gaan staan. Ik ben blij dat ik de beschikking heb over deze spelers.’’

Incidenten

Over de straf voor de aanvankelijk vrijgesproken Beugelsdijk, die na hoger beroep van de aanklager alsnog voor vier wedstrijden is geschorst, wilde Groenendijk weinig meer kwijt ,,Het is een lang lopende zaak geworden waarbij wij uiteindelijk teleurgesteld zijn achtergebleven en het groot feest is bij de aanklager. Voor ons heel vervelend, maar we zullen daar mee om moeten gaan. Ik ga ook niet naar buiten brengen wat ik daar van vind, want daar schiet niemand iets mee op.’’

Intern werden de incidenten van de laatste weken – behalve Beugeldijk werden ook Duplan en Johnsen bestraft na een luchtduel – wel uitgebreid besproken. Groenendijk: ,,Ik heb het gevoel dat we toch een beetje onder een vergrootglas liggen. Als je de lucht ingaat voor een duel, hou dan je ellebogen bij je lichaam zoals het hoort. Het risico is er altijd dat je iemand raakt als je omhoog gaat. Dan kan de scheidsrechter ook besluiten om een kaart te geven. Of er op te trainen is? Je kan er elk geval over praten. Ik vind dat we daar slimmer in moeten zijn zodat we niet zo snel aan de beurt zijn bij de arbitrage.’’