Gudde: ‘Ronald zei letterlijk: ik ga niet drie keer nee zeggen tegen Barcelona’

In dat telefoontje van maandagochtend 11 minuten voor tien en in de besprekingen de afgelopen dagen was Koeman volgens Gudde duidelijk. ,,Ronald zei me letterlijk: ik ga niet drie keer nee zeggen tegen Barcelona. Ik ben de afgelopen jaren nooit nerveus geweest van berichten dat Barcelona Koeman wilde. We hadden de afspraak dat we het EK 2020 zouden gaan halen met elkaar. Wel dacht ik in coronatijd wel eens: bondscoaches van nationale teams in het algemeen, het is wel pittig voor ze wat er nu allemaal wegvalt. Maanden zonder interlands, een EK verplaatst. Maar vorige week dinsdag zaten we nog met elkaar. En ook toen niet één signaal dat er iets kon gaan veranderen. Ik ben ook overtuigd: als het niet 8-2 voor Bayern was geworden, maar Barcelona had met 1-0 gewonnen door een niet waargenomen buitenspelgoal, dan was Koeman nu nog bondscoach geweest. Waarmee ik niet zeg dat we dan niet volgende week in deze situatie hadden gezeten, want de clausule-Barcelona was er.’’