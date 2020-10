Gudde wijst clubs nogmaals op de protocollen: ‘Stop met verwijten maken naar elkaar’

UpdateEric Gudde heeft namens de KNVB in een call met alle clubs nog eens met klem benadrukt dat alle protocollen rond het coronavirus zeer streng moeten worden nageleefd. De directeur van de KNVB wees de vertegenwoordigers van alle clubs er in een videocall op dat het voetbal nog altijd onder een vergrootglas ligt en dat de regels streng moeten worden nageleefd.

Door Mikos Gouka & Maarten Wijffels



De recente corona-uitbraken bij onder meer AZ, PSV en NAC zijn veelbesproken. De spelers dienen zoals bekend afstand te houden in de kleedkamers en bijvoorbeeld in de fitnessruimte. Gudde gaf ook aan dat de verwijten die door clubs over en weer af en toe worden gemaakt in de publiciteit, geen goed geen signaal zijn richting de politiek in Den Haag.

Quote Ook trainers en spelers onderling: houd elkaar mes- en messcherp Eric Gudde Zo vond Mike Snoei namens De Graafschap eerder iets van het aantal besmettingen bij concurrent NAC Breda. De KNVB vindt dat geen goed signaal en wil hoe dan ook voorkomen dat het voetballen weer moet worden stilgelegd. De bond hoopt juist dat als het aantal besmettingen straks weer zou dalen er een kans is dat er weer supporters in het stadion worden toegelaten.

,,Zie deze call als een pleidooi dat we écht met z’n allen samen door de coronatijd heen moeten’’, zegt Gudde. ,,Ik trek in deze ook bewust samen op met Jan de Jong als directeur van de eredivisie CV en Marc Boele namens de Keuken Kampioen Divisie. De uitzonderingspositie die we als voetbalbranche hebben gekregen, laten we er alles aan doen om die waar te maken. 95 procent je best doen om protocollen na te leven is goed en knap, maar iedereen moet naar 100 procent streven. Je vergeet allemaal wel eens wat, zelfs ministers overkomt dat, maar ga niet vanuit teleurstelling elkaar onderling verwijten maken. En laat het bij clubs niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van teammanagers en de medische staf zijn om op de protocollen te wijzen. Ook trainers en spelers onderling: houd elkaar mes- en messcherp. Ik kan het niet anders zeggen.’’

In de ere – en eerste divisie zijn schatting inmiddels al zo’n 100.000 testen afgenomen. De politiek ziet de ere- en eerste divisie inmiddels als een waardevolle proeftuin, waar veel kennis over het virus en de omgang ermee kan worden vergaard. ,,We zijn blij dat we die rol kunnen spelen’’, zegt Gudde. ,,Juist door de vele testen zie je dat besmettingen heel vroegtijdig worden opgemerkt. En omdat we er overal kort opzitten, zijn er geen massale uitbraken over de hele linie.’’