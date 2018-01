Gudmundsson: Assist was goed, de afronding van Luuk nog beter

De IJslander kwam in de 83ste minuut in het veld voor Steven Bergwijn, die PSV voor rust op voorsprong had geschoten. Na de 1-1 van Heracles zat Gudmundsson zich op de bank te verbijten. Had hij niet eerder gebracht moeten worden? ,,Dat dacht ik wel toen ik op de bank zat. Ik had het gevoel: nu moet ik erin. Vandaag had ik gelukkig niet meer dan zeven minuten nodig", zei Gudmundsson.