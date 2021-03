Gudmundsson wil met AZ oude club PSV van tweede plaats houden

Revanchegevoelens heeft Albert Gudmundsson niet. Zijn vertrek bij PSV in de zomer van 2018 was voor beide partijen misschien wel het beste, zegt hij. Met AZ wil hij zich ten koste van PSV plaatsen voor de voorronde van de Champions League. Zondag staan beide teams tegenover elkaar.

,,Of het onze laatste kans is? Zover wil ik niet gaan, maar we beseffen allemaal hoe belangrijk dit duel is. We moeten er ook niet te veel druk op leggen en het gewoon zien als een normale wedstrijd tegen PSV”, aldus de 23-jarige Gudmundsson, die in januari in Eindhoven al liet zien hoe je PSV moet bestrijden. Het elftal van trainer Pascal Jansen won met 3-1 in het Philips Stadion.

Gudmundsson maakte in dat duel zijn rentree in de basis bij AZ. Jansen had de IJslander in december voor straf uit de selectie gezet. Gudmundsson: ,,In december speelde er veel, zowel persoonlijk maar ook rond de club met het ontslag van trainer Arne Slot. Het zag er toen even niet zo goed voor mij uit. Daarna heb ik karakter getoond, voor mijn plek gevochten en die uiteindelijk ook terugveroverd. Ik heb een goede band met Jansen. Hij is een trainer die op een rustige manier veel met zijn spelers individueel praat. We hebben een aantal gesprekken gevoerd om hier weer uit te komen.”

Inmiddels is Gudmundsson een vaste waarde en begint hij eigenlijk altijd in de basis. ,,Ik help het team goed, in zowel aanvallend als defensief opzicht. Ik wil meer doelpunten maken. Ik weet dat ik dat kan, ik heb een neusje voor de goal. Ik heb nu pas vier keer gescoord. Maar zolang het team wint en ik mijn bijdrage daaraan lever, ben ik tevreden.”

Ontmoetingen met PSV blijven altijd iets om naar uit te kijken voor de IJslandse international, die met zijn land komende zomer op het Europees kampioenschap ontbreekt. ,,Ik heb vier jaar bij PSV gespeeld en heb goede herinneringen aan die tijd. In het kampioensjaar 2018 heb ik bij Phillip Cocu toch nog in negen competitiewedstrijden meegedaan, al was dat vaak maar kort als invaller”, zegt Gudmundsson. ,,Ik wilde meer aan spelen toekomen, dat verdiende ik volgens mij ook wel. Het plan dat AZ mij voorschotelde paste erg goed bij mij. En ik speel ook bij AZ nog steeds in de top van Nederland. Dat maakte de keuze voor mij makkelijk.”

Volledig scherm Albert Gudmundsson tijdens het duel in Eindhoven waar AZ met 1-3 won van PSV. © Pro Shots / Thomas Bakker AZ heeft een goed resultaat zondag zelf in de hand, vindt Gudmundsson. ,,We moeten het net zo doen als in Eindhoven. We weten allemaal dat we goede voetballers zijn. De individuele kwaliteiten geven de doorslag als je gedisciplineerd, geconcentreerd en vanuit je taak voetbalt. Als we dat doen, kunnen we volgens mij van elk team in deze competitie winnen.”